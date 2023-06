Chuyển công tác khác đối với ông Trương Minh Tiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang

(GLO)- Với việc hỗ trợ cây-con giống phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu của hội viên nông dân (ND), các cấp Hội ND trong tỉnh Gia Lai đã giúp nhiều hộ có thêm điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

(GLO)-Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các bị can Trần Minh Lượng (SN1970) Giám đốc và Lê Đình Vượng (SN 1982) phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D về hành vi nhận hối lộ để nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.