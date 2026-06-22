Ông Nguyễn Khắc Minh giữ chức Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai

Dự Đại hội có Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu - Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và 100 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Trung Nghĩa

Đại hội đánh dấu sự hợp nhất tổ chức Hội của 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai, mở ra giai đoạn phát triển mới của Hội. Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua, thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Hội tiếp tục tập trung củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; phát triển hội viên mới; duy trì nền nếp sinh hoạt, công tác sơ kết, tổng kết hằng năm.

Đại hội xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy phẩm chất và truyền thống anh hùng của Bộ đội Trường Sơn trong thời kỳ mới; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội.

Đồng thời, tham gia giải quyết các chế độ, chính sách còn tồn đọng đối với cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và những người từng tham gia làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến.

Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trung Nghĩa

Bên cạnh đó, Hội sẽ chú trọng vận động xây dựng quỹ hoạt động, tăng cường các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội trong giai đoạn mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 16 đồng chí, khuyết 3 ủy viên. Trung tá Nguyễn Khắc Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa I.