Ông Nguyễn Hiệp được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đak Pơ

(GLO)- Sáng 3-2, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến tặng hoa chúc mừng Tỉnh ủy.