Nhân viên thử việc chiếm đoạt tiền của công ty để đánh bạc trực tuyến

Theo hồ sơ vụ án, Tuấn là nhân viên thử việc của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ T.S.H.N. (địa chỉ quận 7, TP. Hồ Chí Minh) từ ngày 1-4-2022 đến ngày 1-6-2022. Trong thời gian thử việc, Công ty phân công ông Nguyễn Viết Can-phụ trách quản lý khu vực Tây Nguyên có nhiệm vụ hướng dẫn Tuấn. Tiếp đó, ông Can phân công Tuấn thực hiện nhiệm vụ tiếp thị, bán hàng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Chư Pưh và huyện Ea H’Leo.

Trong thời gian làm việc, Tuấn nhiều lần báo cho ông Can biết có đại lý, hộ kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Chư Pưh đặt mua hàng. Sau khi Tuấn báo về số lượng, loại hàng, địa điểm mua hàng thì ông Can báo về Công ty để bộ phận giao hàng trực tiếp giao đến đại lý và đại lý sẽ chuyển tiền cho ông Can để chuyển về Công ty. Sau nhiều lần tiếp thị bán hàng, Tuấn đã giao hàng, nhận tiền hàng (khi ông Can yêu cầu) đúng theo cam kết nên đã tạo được sự tin tưởng từ các đại lý cũng như ông Can.

Từ tháng 2-2022 đến giữa tháng 5-2022, Tuấn tham gia chơi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong ứng dụng game B52 trên mạng xã hội và thua với số tiền khoảng 400 triệu đồng. Để có tiền tiếp tục đánh bạc, Tuấn đã đưa ra thông tin gian dối với ông Tống Thành Hoan (Cửa hàng phân bón Bình Nghĩa 2) và ông Nguyễn Thanh Quang (Đại lý phân bón Quang Mai, cùng trú tại huyện Chư Pưh) là Công ty giao cho Tuấn thu tiền hàng để chuyển về Công ty.

Tin tưởng là thật, 2 cá nhân này đã chuyển cho Tuấn với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Tiếp đó, từ ngày 22-5-2022 đến ngày 29-5-2022, Tuấn tiếp tục đưa ra thông tin gian dối với các cá nhân, gồm: Nguyễn Anh Đức (đại lý phân bón Quang Vĩnh); Tống Thành Hoan, Nguyễn Thanh Quang và chị Trần Thị Xuân Mai (Đại lý phân bón thuốc Bảo vệ thực vật Xuân Mai, cùng trú tại huyện Chư Pưh) là đang có các lô hàng phân bón Ure, thuốc diệt cỏ… số lượng lớn, giá thành rẻ hơn so với thị trường. Tin tưởng lời Tuấn, các bị hại đã chuyển tiền mua hàng cho Tuấn tổng cộng hơn 1,46 tỷ đồng. Sau đó Tuấn lấy tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc. Tổng cộng số tiền mà Tuấn đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 1,66 tỷ đồng.