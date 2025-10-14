Nhà Triển lãm Việt Nam giành giải bạc tại EXPO 2025 Osaka

(GLO)- Nhà Triển lãm Việt Nam vừa vinh dự giành giải bạc ở hạng mục “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất” tại EXPO 2025 Osaka (Kansai, Nhật Bản). Đây là lần đầu tiên Việt Nam sở hữu thành tích ấn tượng kể từ khi tham gia triển lãm thế giới vào năm 2000.

Giải thưởng Triển lãm Thế giới (BIE Day Awards) là giải thưởng chính thức và danh giá nhất trong hệ thống giải thưởng EXPO, có lịch sử lâu đời bắt nguồn từ Triển lãm Thế giới đầu tiên tổ chức tại Luân Đôn năm 1851.

Hội đồng giám khảo của BIE là những chuyên gia uy tín hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, kiến trúc, quy hoạch đô thị, truyền thông, ngoại giao...

Ông Trần Nhất Hoàng-Phó Tổng đại diện Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka đại diện nhận giải giải bạc dành cho Nhà Triển lãm có “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất”. Ảnh: Bộ VH-TT và DL

EXPO 2025 có 165 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự. Trong hạng mục Nhà Triển lãm xây sẵn và Nhà loại nhỏ (loại B và loại X), Việt Nam đã xuất sắc giành giải bạc ở hạng mục "Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất". Cùng hạng mục có Nhà Triển lãm Peru với giải vàng và Campuchia đạt giải đồng.

Giải thưởng được xét chọn dựa trên các tiêu chí khắt khe như giá trị thẩm mỹ, tính sáng tạo, khả năng truyền tải thông điệp và tác động cảm xúc với công chúng.

Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka do Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) xây dựng ý tưởng trưng bày, Mark'n B thiết kế không gian, đồ họa và Pico International thi công.

Lấy chủ đề "Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm", thiết kế của Nhà Triển lãm bám sát tinh thần EXPO 2025 "Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta"; đồng thời, tôn vinh bản sắc dân tộc Việt Nam qua thiết kế trang trí, nội thất, hiện vật trưng bày và cách thể hiện hiện đại, sáng tạo.

Một góc không gian trưng bày của Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka. Ảnh: Bộ VH-TT và DL

Không gian trưng bày là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ tiên tiến và các giá trị văn hóa truyền thống, mang đến cho du khách quốc tế trải nghiệm sống động về một Việt Nam vừa giàu bản sắc, vừa năng động, đổi mới và sáng tạo.

Điểm nhấn của Nhà Triển lãm là không gian thủy đình và sân khấu rối nước nơi diễn ra các buổi trình diễn nghệ thuật truyền thống. Ngoài ra, trong cùng một không gian có cả sự kết hợp của công nghệ hologram, màn hình cảm ứng tương tác cùng những trải nghiệm nghệ thuật đầy cảm xúc.

Trong 6 tháng, Nhà Triển lãm Việt Nam đã đón gần 1,7 triệu lượt khách tham quan cùng hàng triệu lượt khách tham dự các sự kiện ngoài trời và truy cập vào các nền tảng trực tuyến; tổ chức hơn 1.400 buổi biểu diễn nhạc cụ truyền thống, múa rối nước và hơn 20 chương trình giao lưu âm nhạc nghệ thuật quốc tế với các Nhà Triển lãm Mỹ, Bồ Đào Nha, Thái Lan, Malaysia, Cuba, Ả Rập Xê Út…

Bên cạnh đó, hơn 200 buổi nói chuyện, hội thảo, các hoạt động tương tác hướng dẫn làm tranh sơn mài, tò he và chơi nhạc cụ dân tộc k'lông pút, t'rưng đã thu hút đông đảo khách quốc tế, mang đến trải nghiệm văn hóa sống động và tương tác đa giác quan.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka. Ảnh: Bộ VH-TT và DL

Nhờ những hoạt động phong phú và sáng tạo này, Nhà Triển lãm Việt Nam đã trở thành cầu nối để các nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại, và lan tỏa các giá trị hòa bình, hợp tác, khẳng định hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động, sáng tạo và giàu bản sắc.

Trước đó, Nhà Triển lãm Việt Nam cũng đạt giải đồng cho "Đội ngũ xuất sắc nhất" (Best Pavilion Team) do Hội đồng giám khảo thuộc Tổ chức Thiết kế Thực nghiệm (The Experiential Design Authority), gồm các chuyên gia cố vấn uy tín của Hoa Kỳ và quốc tế bình chọn.