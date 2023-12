Nghi vợ quan hệ bất chính, chồng đâm vợ trọng thương

Với chủ đề “Nhanh một phút chậm cả đời”, phiên tòa giả định về vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” do Đoàn cơ sở Công an TP. Pleiku, Liên Chi đoàn Tòa án-Viện kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp với Thành Đoàn Pleiku, Đoàn xã An Phú tổ chức tại Trường THCS Ngô Gia Tự (xã An Phú, TP. Pleiku) vào sáng ngày 9-12 là một hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền kiến thức pháp luật cho học sinh.