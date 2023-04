(GLO)-Ngày 19-4, Công an huyện Mang Yang, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trường THPT Trần Hưng Đạo, Trường THCS và THPT Kpă Klơng, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, Ban an toàn giao thông huyện đã ký kết tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

Tại chương trình, các đơn vị tổ chức đã thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện các nội dung chính trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Mang Yang giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, ký kết phối hợp với các nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh; tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, cuộc thi liên quan đến an toàn giao thông; tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giữa phụ huynh với nhà trường, học sinh với nhà trường, giữa các trường học với nhau; phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ liên quan đến học sinh, giáo viên, nhân viên ở các trường học; trao đổi thông tin về an toàn giao thông và an ninh học đường...

Cùng với đó, các đơn vị đã đề xuất các giải pháp nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của học sinh; tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần ngăn chặn và hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông và các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc liên quan đến học sinh.