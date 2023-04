Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 16-4, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm, trật tự xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hoa Lư tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại làng Ốp (phường Hoa Lư).