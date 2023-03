Gia Lai lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Gia Lai đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của người dân và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, bọn phản động tiếp tục tiến hành các hoạt động chống phá; đối tượng lưu vong vẫn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kích động, móc nối phục hồi FULRO; tình hình người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vượt biên sang Campuchia, Thái Lan còn xảy ra. Cùng với đó, tội phạm trong lứa tuổi thanh-thiếu niên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tội phạm sử dụng công nghệ cao để gây án với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh; tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, nạn tự tử xảy ra nhiều nơi đặt ra những khó khăn đối với việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Trần Sơn Đại Huynh-Trưởng phòng Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) cho biết: “Không chỉ tuyên truyền, vận động trực tiếp, lực lượng Công an còn sử dụng các mạng xã hội như Zalo, Facebook và các nền tảng khác để tuyên truyền, thông tin về công tác phòng-chống tội phạm. Điểm đặc biệt của cách làm này là nhanh chóng, thu hút đông đảo người theo dõi trên không gian mạng”.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã chọn xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) và phường Diên Hồng (TP. Pleiku) để xây dựng điển hình trong phong trào này. Theo đó, phường Diên Hồng đã thực hiện hiệu quả mô hình “3 chủ động, 3 tự giác”. Phường đã lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tổ dân phố để tổ chức tuyên truyền thu hút hơn 2.800 lượt người. Ngoài ra, Công an phường còn đăng tải 100 bài viết trên các mạng xã hội nhằm cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm cũng như tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Ông Huỳnh Trọng Quang-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng-cho biết: Chúng tôi xác định đối tượng dễ vi phạm pháp luật nằm trong độ tuổi thanh-thiếu niên. Đây cũng là những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Nắm bắt được điều này, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã lập Fanpage “Công an xã Nghĩa Hưng” thu hút 3 ngàn người theo dõi và hàng ngàn lượt tương tác. Ngoài ra còn thành lập các nhóm Zalo kết nối với các tổ an ninh thôn, làng để kịp thời thông tin, phối hợp tuần tra, xử lý các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Cùng với đó, các đơn vị đã tổ chức 65 lượt tuần tra, mật phục, phát hiện và bắt giữ 3 nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản, quản lý hiệu quả 11 người chấp hành xong án phạt tù.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 117 mô hình và 2.341 tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Những mô hình được đánh giá đạt hiệu quả cao như: camera giám sát an ninh, trật tự; cán bộ cơ quan không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội; tổ tự quản an ninh trật tự; xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự. Các mô hình, phong trào này được triển khai sâu rộng, không phân biệt dân tộc, tôn giáo. Nhiều tổ chức tôn giáo đã tích cực tham gia các tổ tự quản an ninh thôn, làng, tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc.

Năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 8 tập thể; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 20 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mục sư Rcom Preng-Chi hội Tin lành Việt Nam-miền Nam làng Plơi R’Ngol (xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) cho biết: “Chúng tôi vận động các tín đồ làm tròn trách nhiệm với giáo hội và chính quyền, tuân thủ pháp luật. Cảnh giác và đấu tranh với các đối tượng lợi dụng đức tin để làm những điều sai trái. Vận động mọi người không để tệ nạn xã hội xảy ra trong khu vực dân cư mình sinh sống, chấp hành các quy định của chính quyền, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh”.

Đánh giá về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh-cho biết: “Phong trào đã lan tỏa sâu rộng, với nhiều mô hình và cách làm hiệu quả. Điều đó được thể hiện qua việc người dân tham gia cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, tích cực tham gia phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hòa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn, góp phần gắn kết tình làng, nghĩa xóm; cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng Công an đấu tranh với tội phạm”.