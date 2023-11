Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273: Chính quy-xanh-sạch-đẹp

(GLO)- Ngày 26-11, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Lê Xuân Định làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) về tình hình thực hiện Chương trình kết nối tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững từ năm 2022 đến năm 2030. Chương trình do Bộ KH-CN ký kết phối hợp với Huyện ủy Kông Chro ngày 19-11-2022.

(GLO)- Thời gian qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Công an và tỉnh Gia Lai phát động đã được các cụm thi đua của Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ với nhiều sáng tạo, đổi mới. Qua đó, nhiều điển hình tiên tiến đã xuất hiện với những sáng kiến, mô hình hay, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng.