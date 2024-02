(GLO)- Ngày 19-2 (nhằm mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024), 36 ngôi đình, miếu ở thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ cúng Khai Sơn.

Theo các cụ cao niên, cúng Khai Sơn chính là lễ cúng mở cửa rừng đầu năm. Thông qua lễ cúng nhằm cáo thần núi, thần rừng, thần sông, thần suối cho phép người dân vào rừng, ra đồng, xuống sông, suối đánh bắt, hái lượm sản vật; đồng thời cầu xin mưa thuận gió hòa, sông suối hiền hòa, thủy sản sinh sôi nảy nở, gia súc, gia cầm độc bệnh tiêu trừ, nông dân được mùa cây trái, no đủ, đời sống bình an, một năm gặp nhiều điều may mắn.

Dưới đây là một số hình ảnh lễ cúng Khai Sơn ở các đình, miếu tại thị xã An Khê mà PV ghi lại được: