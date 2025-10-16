Lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc thăm hỏi gia đình học sinh bị đuối nước

(GLO)- Sáng 15-10, lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) cùng các hội, đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình học sinh tử vong do đuối nước.

Theo đó, nạn nhân là em Nguyễn Nhật T. (lớp 9A1, Trường THCS Phước Hiệp, ở thôn Luật Chánh, xã Tuy Phước Bắc).

Lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Bắc và các hội, đoàn thể xã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: X.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14-10, em T. cùng một số bạn đến đập Thông Chín (thuộc địa phận xã Tuy Phước) để tắm.

Trong lúc vui chơi, T. không may rơi vào khu vực nước sâu. Dù được người dân phát hiện và đưa lên bờ nhưng em đã không qua khỏi.

Thay mặt lãnh đạo xã, ông Lê Anh Duy-Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc đã gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.