Lãnh 9 năm tù vì hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 20 giờ ngày 21-1-2023, K. cùng cháu Th. (SN 2010, trú tại xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) và một số người khác uống rượu tại làng Krai, xã Ia Kriêng. Sau khi uống rượu xong, mọi người đi về nhà ngủ, còn K. và cháu Th. ngồi nói chuyện rồi quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, cháu Th. có thai và sinh con tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Tiếp nhận nguồn tin báo, Công an huyện Đức Cơ tiến hành thụ lý, điều tra làm rõ vụ việc. Sau khi thu thập đủ chứng cứ phạm tội, ngày 17-1-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Rơ Mah K. về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.