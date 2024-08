Khởi tố bị can 84 tuổi về hành vi hiếp dâm

Ngày 11.8, Công an H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Bồng vừa ra quyết định khởi tố bị can và ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Hồ Văn Thương (84 tuổi, ở xã Sơn Trà, H.Trà Bồng), để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan công an, vào ngày 9.4, lợi dụng bố mẹ em H.T.K (ở xã Sơn Trà) đi làm, ông Hồ Văn Thương đã qua nhà K. thực hiện hành vi hiếp dâm em. Mặc cho em K. (sinh năm 2008, thời điểm này chưa đủ 16 tuổi) vùng vẫy, kháng cự, nhưng ông Thương vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi ông Thương đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì cha em K. đi làm rẫy về, phát hiện sự việc nên đã giải cứu em và trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã lập tức đến hiện trường điều tra, mời ông Thương đến trụ sở để làm rõ hành vi.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an biết được gia đình em K. thuộc diện hộ nghèo, còn K. là người khuyết tật, không biết nói, không đi đứng được. Thấu hiểu sự khó khăn của gia đình, Công an H.Trà Bồng đã vận động cán bộ chiến sĩ trong đơn vị hỗ trợ gia đình em K. hơn 4 triệu đồng.

Theo Hải Phong (TNO)