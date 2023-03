(GLO)- “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em” là chủ đề chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai với trẻ em do Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức vào sáng 24-3 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các em thiếu nhi đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng cũng như những vấn đề mình quan tâm. Từng vấn đề đã được các đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo sở, ban, ngành giải đáp cặn kẽ.

Chủ trì buổi tiếp xúc, đối thoại có các ông, bà: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, đại biểu HĐND tỉnh.

Tham dự chương trình còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Văn Điềm-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thái Thanh Bình-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và 265 thiếu nhi đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố.

Giải đáp thấu đáo từng vấn đề

Trong không khí thoải mái, gần gũi, các em thiếu nhi đã mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng, trao đổi nhiều vấn đề với đại biểu HĐND tỉnh. Em Hồ Trần Phương Ngân (lớp 9A5, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Kbang) đặt câu hỏi: Hiện nay, mạng xã hội có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với đại bộ phận thiếu nhi bởi sự đa dạng thông tin. Bên cạnh những nội dung tích cực, vẫn có nhiều nội dung không phù hợp. Hội đồng nhân dân tỉnh có định hướng như thế nào để tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thiếu nhi hiện nay?

Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo: Chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em năm nay được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng và công tác phòng tránh đuối nước ở trẻ em. Các ý kiến, nguyện vọng của trẻ em được lãnh đạo tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể tiếp nhận, xử lý, chỉ đạo giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong thời gian tới.

Trả lời vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Bá Công cho hay: Với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, để hạn chế các tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, Sở phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động sáng tạo phù hợp với tâm lý lứa tuổi, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của thanh-thiếu niên trên các fanpage của Đoàn. Bản thân mỗi thiếu nhi cũng cần tìm hiểu để có thể sử dụng mạng xã hội một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tăng cường hoạt động hỗ trợ học sinh các kỹ năng tương tác lành mạnh trên không gian mạng; hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả, phục vụ mục đích hỗ trợ học tập, tìm hiểu lịch sử, đọc những câu chuyện hay…

Liên quan đến vấn đề tai nạn đuối nước và mong muốn được trang bị kỹ năng bơi, giúp trẻ em vùng khó khăn học bơi miễn phí hoặc với học phí thấp mà em Nguyễn Vũ Hà Linh (lớp 9E, Trường THCS Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) nêu ra, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Ý cho biết: Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị tổ chức dạy kỹ năng an toàn, dạy bơi cho trẻ em; hướng dẫn các địa phương triển khai thí điểm chương trình bơi an toàn và tổ chức dạy bơi cho trẻ em lứa tuổi tiểu học, THCS tại trường học và tại cộng đồng; xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng an toàn cho trẻ em trong môi trường nước; tổ chức lớp bồi dưỡng phổ cập bơi, cứu đuối dành cho giáo viên thể dục thể thao bậc tiểu học, THCS và cán bộ thể dục thể thao cơ sở; khuyến khích các cơ sở dịch vụ thể thao có bể bơi hỗ trợ các lớp dạy bơi an toàn cho trẻ em…

Để phòng tránh và hạn chế tử vong do đuối nước rất cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành chức năng, các tổ chức, đoàn thể, gia đình và nhà trường nhằm xây dựng một môi trường an toàn cho trẻ.

Trước băn khoăn của em Nguyễn Thị Bảo Trân (lớp 5A5, Trường Tiểu học Hùng Vương, thị trấn Chư Sê) về vấn đề bạo lực trẻ em, trẻ em được quyền tố cáo các hành vi bạo lực hay không và gặp ai, cơ quan nào để tố cáo, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phạm Duy Lam thông tin: Mọi công dân đều có quyền tố cáo các hành vi bạo lực đối với trẻ em. Tại khoản 1 Điều 19 Luật Phòng-chống bạo lực gia đình quy định về địa điểm báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình gồm: UBND cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; cơ sở giáo dục nơi người bị bạo lực gia đình là người học; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; tổng đài điện thoại quốc gia về phòng-chống bạo lực gia đình (số 111).

Tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em

Báo cáo về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Bí thư Tỉnh Đoàn thông tin: Trong năm 2022, các sở, ngành và đoàn thể của tỉnh cùng các địa phương phối hợp tổ chức tập huấn cho 600 cán bộ, hội viên về phòng-chống xâm hại và tai nạn thương tích trẻ em; cấp phát 24.000 tờ rơi hướng dẫn phòng-chống xâm hại trẻ em.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn còn phối hợp với các ngành liên quan khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Cụ thể đã tặng 1.020 suất quà và học bổng trị giá 250 triệu đồng cho thiếu nhi; phối hợp tổ chức tuyên dương 81 gương thiếu nhi dân tộc thiểu số, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập với tổng trị giá gần 600 triệu đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã vận động nguồn lực và chỉ đạo các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn triển khai trao tặng các công trình, quà tặng cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Dịp này, HĐND tỉnh trao tặng những phần quà ý nghĩa cho 265 thiếu nhi nhằm động viên, khích lệ tinh thần các em. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng bằng khen; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 82 đội viên, thiếu nhi là những tấm gương người tốt-việc tốt tiêu biểu, có nhiều thành tích trong học tập.

Tại buổi đối thoại, 265 thiếu nhi đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi vì có cơ hội được trao đổi, chia sẻ nguyện vọng chính đáng, những vấn đề bản thân quan tâm với các đại biểu HĐND tỉnh.

Nội dung ý kiến tập trung vào những vấn đề như: áp lực học tập, thi cử; việc trang bị kỹ năng sống cho thiếu nhi; bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; đầu tư khu vui chơi cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa; tình trạng sử dụng lao động trẻ em; tình trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thuốc lá điện tử xâm nhập học đường…

Những vấn đề mà các em đặt ra tại buổi đối thoại đã được đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành lắng nghe và giải đáp thấu đáo. Các đại biểu cũng đã định hướng, đưa ra những giải pháp để tạo môi trường sống lành mạnh, an toàn cho trẻ em trong thời gian tới.

Em Đinh Thị Xuân Hậu (lớp 9, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Đak Pơ) chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia buổi đối thoại. Em và các bạn có cơ hội trao đổi về những vấn đề liên quan đến trẻ em, những vấn đề chúng em thường gặp trong cuộc sống hay học tập. Các cô chú đã giải đáp từng vấn đề rất cặn kẽ, giúp chúng em có thêm hiểu biết và cách xử lý khi gặp những tình huống trong thực tế”.

Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Chương trình là cơ hội để các em thiếu nhi bày tỏ những ý kiến, nguyện vọng chính đáng. Với các em thiếu nhi, việc sử dụng mạng xã hội để kết nối gia đình và bạn bè phục vụ cho việc học tập. Nhà trường, gia đình và xã hội cần phối hợp chặt chẽ để hướng dẫn các em sử dụng internet an toàn; gia đình cần giám sát chặt chẽ các em trong việc sử dụng mạng xã hội.

Về vấn đề phòng tránh đuối nước trẻ em, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm xây dựng cơ sở vật chất để dạy bơi và kỹ năng bơi cho các em. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn cần chú trọng trang bị kỹ năng sống cho thiếu nhi. Các địa phương chủ động kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để đầu tư khu vui chơi cho trẻ em. Các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền nhằm khắc phục tình trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những vấn đề các em thiếu nhi phản ánh, lãnh đạo các sở, ban, ngành có trách nhiệm giải quyết cặn kẽ. Hội đồng nhân dân tỉnh, Tỉnh Đoàn và các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, trao đổi bằng văn bản để thiếu nhi nắm rõ các nội dung của chương trình đối thoại. Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn thiếu nhi toàn tỉnh luôn vui khỏe, nỗ lực trong học tập để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, giúp ích cho quê hương ngày càng phát triển.