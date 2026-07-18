Kỳ họp thứ 5 HĐND phường Pleiku thông qua 6 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Sáng 18-7, HĐND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc kỳ họp thứ 5 sau 2 ngày làm việc (17 và 18-7). Kỳ họp đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: Bá Bính

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách, công tác phòng - chống tham nhũng, công tác tiếp công dân, giải quyết khiểu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị cử tri trong 6 tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Phiên chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn, tập trung vào nhiều vấn đề được cử tri quan tâm như: xử lý ô nhiễm tiếng ồn từ các sân pickleball, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng - chống tệ nạn ma túy và ngăn chặn thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông, mương thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường; sớm có hướng dẫn bố trí chức danh tổ phó tổ dân phố; sắp xếp cán bộ dôi dư sau sắp xếp tổ dân phố, làng; quan tâm đầu tư hội trường, trang thiết bị phục vụ hoạt động của các tổ dân phố sau sáp nhập.

Đại diện lãnh đạo UBND phường và các cơ quan chuyên môn đã tiếp thu, giải trình từng nội dung và cam kết triển khai các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Bá Bính

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, gồm: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao phường tham gia tập huấn, thi đấu các giải thể thao do tỉnh Gia Lai tổ chức và chế độ tiền thưởng đối với vận động viên đạt thành tích tại các kỳ đại hội, giải thể thao do phường Pleiku tổ chức; quy định mức chi để tổ chức các giải thi đấu thể thao do phường Pleiku tổ chức; thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Pleiku.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển địa phương.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: Bá Bính

Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chủ tịch HĐND phường cũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và từng vị đại biểu HĐND phường tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến từ cơ sở.