Khu vực Tây Gia Lai bị rung lắc do ảnh hưởng từ động đất tại Quảng Ngãi

(GLO)- Rạng sáng 6-10, một trận động đất mạnh 4,9 độ richter (độ lớn M) đã xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Động đất gây ảnh hưởng đến một số khu vực ở Gia Lai. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất) vẫn đang theo dõi trận động đất này.

Theo đó, trận động đất xảy ra vào 1 giờ 28 phút ngày 6-10, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trận động đất mạnh đã ảnh hưởng đến các vùng lân cận. Tại khu vực Tây Gia Lai, lúc quá nửa đêm, nhiều người dân ở một số khu vực đã cảm nhận sự rung lắc do ảnh hưởng của dư chấn động đất.

Anh Lê Minh Trừ (phường Diên Hồng) cho biết: "Khoảng 1 giờ 28 phút, khi đang nằm ngủ thì tôi giật mình bởi sự rung lắc của các đồ vật trong nhà. Tuy nhiên, sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng chừng 5 giây. Đến sáng nay, chúng tôi mới biết rung lắc đó là do ảnh hưởng của trận động đất ở Quảng Ngãi".

Vị trí tâm chấn động đất.

Được biết, trong khoảng thời gian từ 0 giờ 41 phút, 1 giờ và 1 giờ 46 phút ngày 6-10, tại xã Măng Bút đã xảy ra 3 trận động đất mạnh từ 2,6 đến 29 độ richter.

Trước đó, khoảng 18 giờ 58 phút đến 23 giờ 56 phút, ngày 5-10, tại xã Măng Bút cũng xảy ra liên tiếp 10 trận động đất 2,5-3,6 độ richter.

Như vậy, tính từ tối hôm qua đến 1 giờ 46 sáng 6-10, tại xã Măng Bút đã xảy ra liên tiếp 14 trận động đất. Hiện tại, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) vẫn đang theo dõi chặt chẽ các trận động đất tại tỉnh Quảng Ngãi.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi (khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ); có những trận động đất gây rung chấn diện rộng sang nhiều tỉnh thành lân cận. Trong đó, trận động đất lớn nhất xảy ra vào trưa 28-7-2024 mạnh 5 độ richter.

Theo các nghiên cứu sơ bộ và nhận định của cơ quan chuyên môn, dự báo động đất ở tỉnh Quảng Ngãi vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhưng khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ richter. Vì vậy, vẫn cần triển khai các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá động đất ở khu vực này.