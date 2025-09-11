Danh mục
Khu vực Tây Gia Lai xuất hiện cơn địa chấn nhẹ do ảnh hưởng động đất

NGUYỄN DIỆP
(GLO)- Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã phát đi thông báo về 1 trận động đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo ghi nhận của phóng viên, trận động đất này đã làm rung chấn nhẹ một số khu vực ở phía Tây tỉnh Gia Lai.

Theo đó, khoảng 1 giờ 36 phút rạng sáng 11-9, tại xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra 1 trận động đất có độ lớn 4,5 richter. Tọa độ chấn tâm được xác định tại 14.900 độ vĩ Bắc, 108.256 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Rủi ro thiên tai ở cấp độ 1.

z6998852491053-f976dbf3d5653cb2d8aa847f4bc2e6af.jpg
Bản đồ tâm chấn động đất 4,5 độ xã Măng But (tỉnh Quảng Ngãi). ﻿Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất

Theo ghi nhận của phóng viên, trận động đất trên đã làm rung chấn nhẹ một số khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Ông Phạm Minh Châu-Chủ tịch UBND xã Ia Khươl-cho biết: Sáng nay, một số hộ dân ở thôn Đại An thông tin, rạng sáng 11-9 bất ngờ có hiện tượng rung lắc các vật dụng trong nhà và diễn ra rất nhanh.

Tương tự, ông Mã Văn Tình-Chủ tịch UBND xã Đăk Rong cũng cho hay: Qua nắm thông tin từ các thôn, làng trên địa bàn xã, nhiều người dân phản ánh cảm nhận có 2 đợt rung chấn do ảnh hưởng của trận động đất. Tuy nhiên, các đợt rung chấn không gây thiệt hại gì về người và tài sản.

Theo Viện Vật lý địa cầu, đây là trận động đất có cường độ không quá lớn, ít khả năng gây thiệt hại. Hiện tại, cơ quan chuyên môn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ trận động đất này để kịp thời cảnh báo các địa phương trong vùng tâm chấn khi cần thiết, nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

