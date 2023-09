Khởi tố cựu Phó Vụ trưởng của Bộ Công Thương tội nhận hối lộ

Ông Nguyễn Lộc An, chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty cổ phần Thương mại, Tư vấn, Đầu tư, Xây dựng Bách Khoa Việt (Công ty Bách Khoa Việt) và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Lộc An (SN 1965, Chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trác Việt Đức (SN 1990, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt); Đỗ Thị Tuyết Nga (SN 1979, Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt).

Hai bị can bị khởi tố cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.