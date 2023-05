Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 81-05D

Theo nội dung điều tra, năm 2021 và năm 2022, trong quá trình kiểm định xe cơ giới, Trần Minh Lượng (SN 1970, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D); Lê Đình Vượng (SN 1982, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên; địa chỉ: Lô số C50, Cụm Công nghiệp Diên Phú (thuộc thôn 3, xã Diên Phú, TP. Pleiku) đã nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm hợp thức hoá hồ sơ nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trái quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, ngày 30-5-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai (Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh) cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can trên.

Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.