Công an tỉnh Gia Lai đạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng

(GLO)- Tối 14-5, tại TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) đã diễn ra lễ bế mạc, trao giải Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân (CAND) lần thứ XII, năm 2023-khu vực IV.

Đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Gia Lai đem tới Liên hoan 5 tiết mục mang âm hưởng, bản sắc dân tộc Tây Nguyên, đạt giải B toàn đoàn.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Bình yên buôn làng” (Sáng tác: Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai) đạt giải A và bằng khen của Bộ Công an. 2 tiết mục tốp ca nam: “Xuống chòi mau đi em” (dân ca Jrai, phỏng dịch: Cố nhạc sĩ Nhật Lai) và tam ca nam “Bài ca quê hương” (Sáng tác: Cố Nghệ sĩ Nhân dân Y Moan) đạt giải B. Tiết mục múa độc lập “Hồi sinh” (Biên đạo múa: Bích Nguyệt) đạt giải C và giải Tiết mục tự biên chất lượng về đề tài Công an nhân dân.

Ngoài ra, đêm 13-5, tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Bình yên buôn làng” được lựa chọn công diễn tại Chương trình nghệ thuật chủ đề “Hoa tháng 5 dâng Người”. Trong dịp Liên hoan này, tiết mục hòa tấu “Bình yên buôn làng” và tốp ca nam “Xuống chòi mau đi em” được Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) ghi hình, phát sóng trong chương trình Nghệ thuật “Giai điệu bình yên”.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII, năm 2023-khu vực IV có sự tham gia của 22 Đoàn nghệ thuật quần chúng với 107 tiết mục nghệ thuật gồm các thể loại ca, múa, nhạc, kịch; trong đó, có 37 tiết mục tự biên, sáng tác mới của các tác giả là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong CAND. Những những lời ca, tiếng hát, hình ảnh nghệ thuật đã phản ánh hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc sâu đậm trong lòng Nhân dân. Đồng thời, các loại hình ca, múa, nhạc, kịch mang dấu ấn, bản sắc vùng miền, thể hiện sinh động tình cảm gắn bó giữa lực lượng CAND với bà con các địa phương.