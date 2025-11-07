Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đèo Tô Na

(GLO)- Rạng sáng 7-11, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành khắc phục sự cố sạt lở tại đèo Tô Na trên quốc lộ 25 nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn do bão Kalmaegi (bão số 13), từ khoảng 20 giờ đến 23 giờ ngày 6-11, trên đèo Tô Na xuất hiện tình trạng sạt lở. Hàng trăm khối đất đá từ taluy dương đã đổ xuống lòng đường gây cản trở giao thông.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý sự cố sạt lở trên đèo Tô Na. Ảnh: Hồng Quân

Theo thống kê, có 2 điểm sạt lở trên đèo ở đoạn giáp ranh giữa xã Uar và Ia Sao với khối lượng khoảng 300 m3 đất đá. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Đây là những điểm trước đó đã được cảnh báo nguy cơ sạt lở cao. Do vậy, Ban Bảo trì đường bộ 2 (Sở Xây dựng) đã bố trí sẵn 1 máy xúc lật, 1 xe tải để ứng trực xử lý sự cố kịp thời. Hiện giao thông tại khu vực này đã đảm bảo thông suốt.