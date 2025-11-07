Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đèo Tô Na

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Rạng sáng 7-11, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành khắc phục sự cố sạt lở tại đèo Tô Na trên quốc lộ 25 nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn do bão Kalmaegi (bão số 13), từ khoảng 20 giờ đến 23 giờ ngày 6-11, trên đèo Tô Na xuất hiện tình trạng sạt lở. Hàng trăm khối đất đá từ taluy dương đã đổ xuống lòng đường gây cản trở giao thông.

luc-luong-chuc-nang-da-nhanh-chong-xu-ly-su-co-sat-lo-tren-deo-to-na-anh-van-quan.jpg
Lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý sự cố sạt lở trên đèo Tô Na. Ảnh: Hồng Quân

Theo thống kê, có 2 điểm sạt lở trên đèo ở đoạn giáp ranh giữa xã Uar và Ia Sao với khối lượng khoảng 300 m3 đất đá. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Đây là những điểm trước đó đã được cảnh báo nguy cơ sạt lở cao. Do vậy, Ban Bảo trì đường bộ 2 (Sở Xây dựng) đã bố trí sẵn 1 máy xúc lật, 1 xe tải để ứng trực xử lý sự cố kịp thời. Hiện giao thông tại khu vực này đã đảm bảo thông suốt.

Ủy ban nhân dân xã Ia Mơ cử lực lượng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc và nông sản để tránh thiệt hại.

Các địa phương hoàn tất công tác di dời, sơ tán người dân đến nơi tránh bão

Thời sự

(GLO)- Đến 16 giờ ngày 6-11, trước khi bão số 13 đổ bộ, công tác vận động, di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn tránh bão đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh dần hoàn tất. Người dân được sắp xếp, trang bị đầy đủ các phương tiện, đảm bảo sinh hoạt bình thường trước, trong và sau bão.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trưa 6-11, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó, trong đó có nhiệm vụ hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ hôm nay (6-11).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt

Thời sự

(GLO)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời người dân vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, nhà ở không kiên cố tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

