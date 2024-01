Qua khám xét, công an còn phát hiện người tiêu thụ sâm Ngọc Linh do người khác trộm cắp có liên quan đến tội phạm công nghệ cao.

Ngày 13-1, Công an huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đàn Phú Sơn (SN 1995, trú thôn 1, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, Công an huyện Nam Trà My tiếp nhận tin báo của ông Hồ Văn Bước (SN 1985; trú thôn 3, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) bị mất trộm khoảng 100 gốc sâm Ngọc Linh, ước tính thiệt hại khoảng 120 triệu đồng.

Theo đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nam Trà My xác định Sơn là đối tượng nghi vấn nên cử một tổ công tác vào tỉnh Lâm Đồng (nơi Sơn đang làm thuê) tiếp cận, bắt, khai thác nhanh và di lý về Quảng Nam.

Qua đấu tranh, Sơn thừa nhận hành vi trộm sâm của ông Bước và khai từ năm 2022 đến 2023, y cùng Võ Viết Lợi (SN 1993, trú thôn Tân Thành, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) 5 lần trộm cắp sâm Ngọc Linh tại xã Trà Linh.

Số sâm trộm được, Sơn và Lợi đem bán cho bà V.T.P (trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 5-1, Công an huyện Nam Trà My phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với bà P. Hành vi này được tách riêng và đang được công an tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Qua khám xét, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra, công an còn phát hiện thêm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm công nghệ cao trên các thiết bị điện tử của gia đình bà P.

Hiện tại, ngoài Sơn, bà V.T.P đã bị khởi tố về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"; Võ Viết Lợi đang bị tạm giữ hình sự.

Công an huyện Nam Trà My thông báo ai là người bị mất trộm sâm Ngọc Linh trong khoảng thời gian trên thì liên hệ với Công an huyện Nam Trà My để được tiếp nhận, giải quyết (qua số điện thoại: 02353.880.113).