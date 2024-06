(GLO)- Từ ngày 19 đến 20-6, Đoàn công tác của Bộ Công an đã kiểm tra kết quả thực hiện công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024 tại Công an tỉnh Gia Lai. Đại tá Mai Xuân Thảo-Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn kiểm tra.