Công an huyện Kbang đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

(GLO)- Với khẩu hiệu “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Năm 2023, Công an huyện là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Tin liên quan Công an huyện Kbang chung tay giúp đỡ trẻ em nghèo

Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 do Bộ Công an và Công an tỉnh phát động, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện Kbang đã tổ chức phát động trong toàn lực lượng gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Qua đó, 100% tập thể và cá nhân đăng ký thực hiện phong trào bằng những chỉ tiêu, việc làm cụ thể. Từng cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt kết quả cao, Công an huyện thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Đồng thời, hướng dẫn Công an các xã, thị trấn kiện toàn và nhân rộng các mô hình điểm về an ninh trật tự như: “Làng tích cực tham gia bảo vệ rừng”, “Làng nói không với ma túy”, “Làng 3 không”, “Làng nói không với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”, “Cổng làng an toàn giao thông”, “Đội xung kích về chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật”, “Cổng trường học an toàn về trật tự an toàn giao thông”…

Thượng tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Công an huyện Kbang-thông tin: Trong năm 2023, Công an huyện đã tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội mang lại hiệu quả cao.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng và lấy kết quả thực hiện phong trào làm tiêu chí bình xét, xếp loại thi đua hàng tháng. Cùng với đó, công tác khen thưởng của Công an huyện luôn được thực hiện kịp thời nên đã tạo động lực để thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác.

Từ đó, Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết có hiệu quả các vụ việc có liên quan, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” trên địa bàn.

Nổi bật trong năm 2023, tỷ lệ điều tra khám phá án của Công an huyện vượt chỉ tiêu đề ra khi đã điều tra làm rõ 95,45% số vụ phạm pháp hình sự; điều tra làm rõ 100% vụ vi phạm về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; tiếp nhận, xử lý 100% tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; tổ chức xác minh, vận động và bắt giữ 7 đối tượng truy nã.

Công tác triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo đúng lộ trình, tiến độ đề ra và thực hiện vượt mức chỉ tiêu Chiến dịch 50 ngày đêm thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Ngoài việc hoàn thành công tác nghiệp vụ, trong năm 2023, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kbang còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, chung sức vì cộng đồng như: Tổ chức tặng quà và hỗ trợ phát triển kinh tế cho 8 hộ nghèo theo sự phân công của Huyện ủy; tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 27 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ thường xuyên cho 2 cháu mồ côi là con nuôi của Công an huyện; tặng bình chữa cháy cho 100 hộ nghèo trên địa bàn huyện và kêu gọi, vận động xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo… với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

“Để đạt được những kết quả như trên là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện và Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng sự nỗ lực, cố gắng vượt khó của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Danh hiệu đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do UBND tỉnh trao tặng là động lực khích lệ chúng tôi phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới”-Trưởng Công an huyện Kbang nhấn mạnh.