Đức Cơ vững vàng nơi biên giới

Năm 2023, kinh tế-xã hội của huyện Đức Cơ có những chuyển biến tích cực; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đây là tiền đề để huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành 23/23 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong năm 2024.

Thu ngân sách vượt kế hoạch

Năm 2023, kinh tế huyện Đức Cơ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời; quốc phòng-an ninh biên giới, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 6.889 tỷ đồng, đạt 100,38% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với năm 2022, vượt kế hoạch đề ra. Đến ngày 31-12-2023, thu ngân sách huyện hưởng là 91,877 tỷ đồng, đạt 113,1% kế hoạch. Tổng chi ngân sách của huyện là 533,082 tỷ đồng, đạt 109,9% dự toán.

Trong năm, toàn huyện đã gieo trồng được 37.689,34 ha cây trồng các loại, đạt 107,59% kế hoạch, tăng 3,18% so với năm 2022. Tổng đàn gia súc trên địa bàn hiện có trên 20.000 con, đạt 108,57% kế hoạch, bằng 100,19% so với năm 2022; tổng đàn gia cầm trên 56.200 con, đạt 100,51% kế hoạch, bằng 108,66% so với năm 2022; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 70 ha, đạt 100% kế hoạch, bằng 86,63% so với năm 2022, năng suất đạt khoảng 90 tấn.

Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai kế hoạch phòng-chống và ứng phó với hạn hán gây thiếu nước sinh hoạt và sản xuất; triển khai công tác gieo ươm cà phê giống phục vụ cho việc tái canh năm 2023; tiếp tục kế hoạch thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp; phát triển thêm 10 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao cấp huyện, đánh giá lại 4 sản phẩm OCOP đã được công nhận.

Ngoài ra, UBND huyện đã triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đề án cải tạo và nâng cao giá trị cây điều giai đoạn 2023-2025; chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng nhãn hiệu chứng nhận, kế hoạch phát triển thương mại cho sản phẩm yến sào Đức Cơ; sầu riêng Đức Cơ; xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Heo broong Đức Cơ-Gia Lai; chỉ đạo các địa phương, các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động nuôi chim yến theo quy định. Đức Cơ cũng tổ chức chợ phiên nông sản an toàn và giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2023; phối hợp cùng Sở Công thương tổ chức phiên chợ biên giới năm 2023.

Năm 2023, toàn huyện trồng được 90.316 cây phân tán (đạt 100,35% kế hoạch) và 262,38 ha rừng tập trung (đạt 121,6% kế hoạch). Các cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ và xử phạt 3 vụ/5 đối tượng vi phạm liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, tịch thu tang vật là 2,32 m3 gỗ chủng loại căm xe, phượng rừng và 37.460 kg củi rừng tự nhiên, thu nộp ngân sách nhà nước trên 76 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2023, huyện quyết định công nhận làng Mook Trang (xã Ia Dom), thôn Ia Lâm (xã Ia Krêl), thôn Quyết Thắng (xã Ia Din), thôn Đoàn Kết (xã Ia Dơk), thôn Chư Bồ 1 (xã Ia Kla), thôn Ia Chía và thôn Ia Kle (xã Ia Nan) đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện cũng ban hành và triển khai kế hoạch xây dựng thị trấn Chư Ty đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025.

Tính đến nay, tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có 40 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 643,87 tỷ đồng, vốn đã thực hiện ước đạt 266,55 tỷ đồng, đạt 41,4%. Các dự án chủ yếu hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh doanh kho bãi phù hợp với khu vực cửa khẩu. Trong năm 2023, doanh thu thuần của các doanh nghiệp tại Khu trung tâm Khu Kinh tế Cửa khẩu ước đạt 610,023 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2022; kim ngạch xuất-nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tính đến hết ngày 31-12-2023 ước đạt 115,66 triệu USD, tăng 0,8% so với năm trước.

Đảm bảo quốc phòng-an ninh biên giới

Trong năm 2023, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT của huyện đạt 97,65%, tăng 0,48% so với năm 2022. Năm học 2023-2024, toàn huyện có 23.612 học sinh ở cả 3 bậc học. Huyện đã ban hành quyết định công nhận 10 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ năm 2022.

Đức Cơ cũng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi ở bậc THCS đạt 92% kế hoạch và mở 11 lớp xóa mù chữ tại các xã với tổng số 381 học viên tham gia, đạt 100% kế hoạch. Trong năm, đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 của huyện tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đã giành 4 giải nhì, 8 giải ba, 20 giải khuyến khích.

Công tác y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình được chú trọng triển khai. Cả năm có 45.554 lượt bệnh nhân được khám-chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn, công suất sử dụng giường bệnh đạt 94,3%.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành chức năng thực hiện đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”, đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” và phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức 4 buổi truyền thông giáo dục kiến thức, kỹ năng sống cho vị thành niên, về sức khỏe sinh sản, hôn nhân, gia đình cho hơn 200 đoàn viên ở các xã.

Tình hình an ninh biên giới cơ bản được bảo đảm, không phát hiện vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vận chuyển hàng cấm, pháo lậu dịp Tết Nguyên đán 2023. Các đơn vị tổ chức các hoạt động thăm, chúc Tết các lực lượng ở nước bạn Campuchia và các gia đình chính sách trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 tại 3 xã biên giới đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực. Hết năm 2023, các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện đã phát hiện, bắt giữ 43 vụ/53 đối tượng vi phạm pháp luật (giảm 31 vụ/52 đối tượng so với năm 2022), trong đó chủ yếu là các hành vi xuất-nhập cảnh trái phép với 17 vụ/21 đối tượng; tàng trữ, vận chuyển hàng cấm 7 vụ/7 đối tượng; vi phạm quy chế biên giới 6 vụ/6 đối tượng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các lực lượng quản lý chặt chẽ địa bàn và thực hiện công tác phòng-chống người dân tộc thiểu số trốn sang Thái Lan.

Đến cuối năm 2023, Đức Cơ hoàn thành việc đưa 5 xã, thị trấn ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Trong năm 2023, trên địa bàn xảy ra 72 vụ/105 đối tượng vi phạm trật tự xã hội, tăng 24 vụ so với năm 2022; tội phạm về ma túy xảy ra 11 vụ, tăng 6 vụ so với năm 2022; xảy ra 67 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế.

Năm 2024, Đức Cơ phấn đấu hoàn thành 23/23 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Trong đó, huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quan tâm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm OCOP hiện có. Huyện sẽ quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ đề ra, đặc biệt là trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn sự nghiệp.

Bên cạnh đó, Đức Cơ cũng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, hạn chế tối đa các khiếu nại, kiến nghị của người dân về hoạt động của các cơ quan, đơn vị; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, du lịch; nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, chất lượng khám-chữa bệnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh, ổn định chính trị xã hội và an toàn, an ninh trên địa bàn.