Ia Dom phấn đấu ra khỏi diện trọng điểm về an ninh trật tự

(GLO)- Với mục tiêu ra khỏi diện xã trọng điểm về an ninh trật tự vào cuối năm 2023, xã biên giới Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) triển khai nhiều hoạt động cụ thể và phối hợp với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn nhằm chủ động trong đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trưởng thôn Cửa khẩu Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ: Sau vụ gây rối ở bên Đak Lak, công tác nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được chú trọng hơn. Ngoài việc tuyên truyền, vận động bà con yên tâm lao động, chúng tôi cũng thường xuyên bố trí tuần tra cả ban ngày và buổi tối để kịp thời nắm bắt tình hình, nếu phát hiện có điều bất thường thì lập tức báo UBND xã và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh để có hướng xử lý.

Địa bàn rộng, đường sá đi lại khó khăn nhưng anh em trong tổ không quản ngại. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn không ghi nhận vụ việc thanh niên tụ tập uống rượu rồi gây gổ đánh nhau. Người dân cũng ý thức hơn trong việc đảm bảo an ninh trật tự, nhiều gia đình đã lắp camera an ninh.

Tại làng Mook Trang, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được chú trọng. Các thành viên tổ tự quản thay phiên nhau tuần tra theo lịch phân công. “Hàng ngày, các thành viên theo dõi thực tế ở từng khu vực. Chúng tôi cũng đề nghị người dân nếu có sự thay đổi về nhân khẩu thì báo cho thôn, không chứa chấp người lạ có lý lịch không rõ ràng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tuyên truyền, vận động bà con nhắc nhở con em chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự. Chúng tôi cũng vận động bà con đóng góp kinh phí để lắp đặt thêm điện chiếu sáng trên các tuyến đường giao thông nông thôn nhằm đảm bảo an ninh và an toàn giao thông”-Trưởng thôn Lê Xuân Phả cho hay.

Có Khu Kinh tế và Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cùng đường biên giới hơn 16 km, giáp ranh với xã Pó Nhầy (huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia), xã Ia Dom sở hữu tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội nhưng cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Theo thống kê của UBND xã Ia Dom, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 7 vụ vi phạm trật tự xã hội gồm: 4 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ hủy hoại tài sản và 1 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Công an xã đã gọi hỏi 17 thanh niên thường vi phạm Luật Giao thông đường bộ để nhắc nhở; lập biên bản xử phạt 19 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với số tiền hơn 15 triệu đồng và nhắc nhở 27 trường hợp.

Ông Nguyễn Quốc Anh-Chủ tịch UBND xã Ia Dom-cho biết: Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các thôn, làng tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự. Chúng tôi cũng có nhiều buổi làm việc với Công an xã, Bộ đội Biên phòng đứng chân trên địa bàn nắm bắt thông tin, phối hợp triển khai công tác và kịp thời xử lý nếu có vụ việc phát sinh về an ninh trật tự. Lực lượng chức năng cũng theo dõi chặt đối tượng trong diện quản lý ở địa phương.

“Sau vụ gây rối trật tự ở tỉnh Đak Lak, chúng tôi chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ trực 24/24 giờ tại xã. Các thôn, làng tăng cường tuần tra và tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự. 7 tổ tự quản ở 7 thôn, làng đều xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần tra thường xuyên. Lực lượng Công an xã cũng trực quân số theo chỉ đạo của Công an huyện. Mặt khác, xã đã thành lập tổ với nhiều lực lượng tổ chức tuần tra và tuyên truyền lưu động về an ninh trật tự. Phía Công an xã cũng đang xây dựng kế hoạch để triển khai lắp camera an ninh ở một số địa điểm trên địa bàn. Chúng tôi đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2023 ra khỏi diện xã trọng điểm về an ninh trật tự”-Chủ tịch UBND xã cho biết thêm.