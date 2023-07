“Mắt thần” bảo vệ an ninh trật tự biên giới

(GLO)- Qua một thời gian triển khai, mô hình camera an ninh ở huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả trong công tác bảm đảm an ninh trật tự, góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Bởi vậy, mô hình này đang được nhân rộng tại các xã, thị trấn trong huyện.

Từ mô hình điểm ở thị trấn Chư Ty

Ông Nguyễn Văn Tuyến-Bí thư Đảng ủy thị trấn Chư Ty-cho biết: Năm 2021, Đảng bộ thị trấn đã ra nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong đó có nội dung xây dựng là mô hình camera an ninh. Mới đầu, Đảng ủy triển khai lắp đặt camera an ninh ở tuyến đường Quang Trung và vận động cán bộ, người dân hưởng ứng thực hiện.

Sau thời gian hoạt động hiệu quả, chúng tôi vận động người dân thực hiện xã hội hóa lắp đặt camera an ninh tại tất cả tuyến đường ở các tổ dân phố và làng Trol Đeng với tổng số 60 mắt. Các mắt camera này được kết nối đến phòng thu của Công an thị trấn để kịp thời nắm bắt tình hình, áp dụng các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông.

Thời gian qua, tổ dân phố 3 đã huy động nguồn kinh phí trong dân để lắp đặt hệ thống camera an ninh. Theo ông Nguyễn Văn Long-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 3: Trước khi triển khai mô hình camera an ninh, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khá phức tạp. Đặc biệt, cứ đến mùa thu hoạch cà phê, tình trạng trộm cắp diễn ra thường xuyên. Từ khi triển khai mô hình camera an ninh, tình trạng trộm cắp cà phê cũng như vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn giảm hẳn.

“Thời gian đầu, tổ lắp 4 camera an ninh thí điểm. Sau đó, chúng tôi vận động người dân lắp camera trên tất cả tuyến đường. Đến nay, toàn tổ đã lắp đặt được 10 mắt camera an ninh”-ông Long nói.

Thiếu tá Hoàng Văn Nam-Phó Trưởng Công an thị trấn Chư Ty-thông tin: “Từ khi hệ thống camera an ninh được lắp và kết nối vào chung hệ thống camera an ninh của Công an, chúng tôi có thể theo dõi được địa bàn rộng, những điểm nóng, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Tình trạng thanh-thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định cũng hạn chế đáng kể”.

Nhân rộng mô hình

Từ mô hình điểm camera an ninh thị trấn Chư Ty, đến nay, 9 xã của huyện Đức Cơ đã xây dựng mô hình này. Thiếu tá Đỗ Giang Nam-Trưởng Công an xã Ia Nan-cho hay: Xã có địa bàn rộng, tình hình an ninh trật tự có thời điểm còn diễn biến phức tạp, nhất là nạn trộm cắp, cướp giật tài sản và tệ nạn xã hội khác. Trước tình hình đó, Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng mô hình camera an ninh để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Hiện xã đã lắp đặt 4 mắt camera ở 4 nút giao thông quan trọng, hoạt động 24/24 giờ.

Theo Thượng tá Thiệu Hồng Quyết-Trưởng Công an huyện Đức Cơ: Năm 2021, khi bắt đầu triển khai, toàn huyện lắp đặt 23 camera an ninh. Năm 2022, các xã, thị trấn lắp đặt được 135 mắt camera; qua vận động, kêu gọi, người dân còn lắp đặt được trên 200 camera. Cùng với đó, trên các tuyến đường chính, khu vực trọng điểm và đường trục thôn, Công an huyện cũng vận động các cơ quan, ban, ngành lắp thêm mắt camera an ninh ngoài cổng soi ra đường nhằm giám sát tốt hơn diễn biến tình hình.

Từ năm 2022 đến nay, qua trích xuất hình ảnh, Công an huyện đã làm rõ 11 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cướp tài sản, 15 vụ tai nạn giao thông; phát hiện, răn đe, giáo dục hơn 100 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; phạt nguội hàng chục trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

“Năm 2023, Công an huyện tiếp tục đề xuất UBND huyện rà soát hoạt động của tất cả các camera an ninh đã lắp; đồng thời, đề xuất lắp đặt thêm tại các điểm đen, khu vực đông dân cư, tiềm ẩn yếu tố bất ổn trên địa bàn huyện. Các camera này được truyền trực tiếp về Công an huyện giúp chủ động nắm bắt tình hình và xử lý sự cố trên địa bàn một cách nhanh chóng, tiện lợi”-Trưởng Công an huyện Đức Cơ thông tin thêm.