(GLO)- Ủy ban nhân dân xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022 và triển khai thực hiện phong trào năm 2023 vào chiều 23-6.

Theo đó, trong năm 2022, Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của xã Ia Nan duy trì hiệu quả nền nếp sinh hoạt; thường xuyên đôn đốc 17 tổ tự quản phối hợp với các ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng trên địa bàn tuyên truyền, vận động được 3.928 lần/8.254 lượt người nghe về Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đấu tranh với các hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; phòng-chống dịch Covid-19... Đồng thời phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình biên giới, địa bàn; phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới được 23 lần/165 lượt người tham gia; tuần tra, kiểm soát bảo vệ thôn, làng được 114/389 lượt người tham gia.

Các tổ tự quản đã chủ động tuyên truyền đối với 161 hộ dân có nương rẫy trên biên giới không cơi nới, mở rộng nương rẫy, không trồng các loại cây công nghiệp dài ngày ra sát đường biên hiện quản. Quan tâm, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động các gia đình duy trì thực hiện cam kết tham gia phong trào, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội nghị đã thảo luận, rút kinh nghiệm về một số hạn chế còn tồn tại, như: công tác tuần tra, kiểm soát của các tổ tự quản có lúc chưa chủ động; tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn chưa nhiều;...

Hội nghị đã thống nhất phương hướng triển khai phong trào trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động tập thể, gia đình, cá nhân đăng ký tham gia tự quản; các tổ tự quản chủ động tham gia cùng lực lượng Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Đảng ủy-UBND xã phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan triển khai thực hiện tốt các hoạt động giao lưu nhân dân khu vực biên giới; duy trì mối quan hệ kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới; thường xuyên quan tâm, chăm lo đến công tác xây dựng Bộ đội Biên phòng, các lực lượng vũ trang ở biên giới...