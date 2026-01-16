Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hơn 400 học sinh tham dự phiên tòa giả định về bạo lực học đường

(GLO)- Ngày 15-1, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 - Gia Lai đã phối hợp với Tòa án nhân dân khu vực 13, Công an phường An Khê, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh), Văn phòng Luật sư Huỳnh Kiên tổ chức phiên tòa giả định tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai (phường An Khê).

Tham dự phiên tòa có hơn 400 học sinh và giáo viên của nhà trường. Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 đã phối hợp đưa ra xét xử vụ án giả định về tội “Cố ý gây thương tích” với 3 bị cáo đều là học sinh.

hon-400-hoc-sinh-da-tham-du-phien-toa-gia-dinh-ve-bao-luc-hoc-duong-anh-van-tuan.jpg
Hơn 400 học sinh tham dự phiên tòa giả định về bạo lực học đường. Ảnh: Văn Tuấn

Vụ án xuất phát từ việc các học sinh mâu thuẫn với nhau trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook dẫn đến việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm và hẹn nhau để giải quyết. Sau đó các học sinh này đã dùng dao, kéo gây thương tích cho 1 học sinh khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể 35%.

Phiên tòa giả định đã tái hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Thông qua từng phần xét hỏi, tranh luận và tuyên án, học sinh trực tiếp theo dõi hậu quả pháp lý nghiêm trọng của hành vi bạo lực, từ đó nhận thức rõ ranh giới đúng - sai của hành vi bồng bột và trách nhiệm trước pháp luật.

cac-don-vi-da-trao-tang-10-suat-hoc-bong-cho-hoc-sinh-vuot-kho-cung-cac-phan-qua-gia-tri-anh-van-tuan.jpg
Các đơn vị đã trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó cùng các phần quà giá trị. Ảnh: Văn Tuấn

Cũng tại chương trình, Công an phường An Khê và Phòng Cảnh sát Giao thông đã tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường, tác hại của ma túy, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ nhằm trang bị thêm kiến thức pháp luật thiết thực, gắn với đời sống hàng ngày của học sinh.

Dịp này, các đơn vị đã tặng 10 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó tại nhà trường.

