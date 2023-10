Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức các hội nghị quan trọng khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Cơn mưa thật to và kéo dài tối qua bỗng tạo ra một rãnh nước bên hông nhà Lim. Hai chú cá nhỏ ham chơi mắc lại ở đó. Chúng tìm đường quay về phía sông, tìm về mẹ mình, nhưng mấy bụi cỏ đã ngăn dòng nước lại.

(GLO)- Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai vừa có công văn số 1089/SNgV-HTQT gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan đề nghị thông báo về cuộc thi ca khúc hữu nghị Việt-Nhật “Tomodachi-Tình bạn” do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có các Quyết định số 566/QĐ-UBND, 567/QĐ-UBND, 568/QĐ-UBND xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh lần lượt với quần thể di tích ấp Tây Sơn Nhì-Cửu An, Miếu An Tân và Đình Cửu Định (thị xã An Khê).