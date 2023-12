Hội đồng nhân dân Đak Đoa thông qua 15 nghị quyết quan trọng

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện. Xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; UBND huyện trình bày danh mục các tờ trình; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả giám sát nghị quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14-HĐND huyện khóa XIII.

Năm 2023, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện đạt và vượt so với kế hoạch như: tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,7% (tăng 0,5% so với kế hoạch và bằng 84,8% so với năm 2022); tổng diện tích cây trồng đạt 50.445 ha, đạt 100,8% so với năm trước; giải quyết việc làm cho 3.190 lao động, đạt 212,7% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người 56 triệu đồng/năm, đạt 100,4% kế hoạch.

Ước đến 31-12, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 84,8 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2023; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,76% kế hoạch; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,25%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn khu dân cư văn hóa ước đạt 93,6% kế hoạch năm.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Đak Đoa đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Kết quả, 20 người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) bầu có tỷ lệ đại biểu HĐND huyện đánh giá tín nhiệm cao từ 53,33% đến 93,33%; tín nhiệm từ 33,33% đến 66,66% và tín nhiệm thấp từ 0% đến 3,33%.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Đak Đoa đã có 63 ý kiến thảo luận tại tổ; tiến hành phiên chất vấn tại tổ; đồng thời, các đại biểu tập trung phân tích các nguyên nhân, bàn giải pháp để tháo gỡ các hạn chế, vướng mắc còn tồn tại. Cụ thể như một số chỉ tiêu không đạt so với nghị quyết HĐND huyện đề ra; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiểm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa cao, còn đùn đẩy né tránh trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ dẫn đến nhiều nhiệm vụ được giao nhưng chưa giải quyết kịp thời.

Trên cơ sở đó, kỳ họp đã cho ý kiến, và xem xét biểu quyết thông qua 15 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội của huyện, làm cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024.