Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổng kết chương trình hỗ trợ người dân vùng lũ

(GLO)- Sáng 14-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết chương trình “Hỗ trợ tiền mặt, khôi phục nhà ở và các vật dụng thiết yếu cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Chương trình do Quỹ hỗ trợ Trung ương của Liên Hợp quốc (CERF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Năm 2025, thiên tai gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tính đến 15 giờ ngày 26-11-2025, thiên tai đã làm 5 người chết, 11 người bị thương; hơn 100.000 nhà dân bị hư hỏng, ngập nước; 560 tàu thuyền bị hư hại.

Cùng với đó là trên 540 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 254 lồng, bè bị phá hủy hoàn toàn; hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng; nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại ước tính hơn 11.636 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai Hà Văn Cát phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Với tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau, chương trình "Hỗ trợ tiền mặt, khôi phục nhà ở và các vật dụng thiết yếu cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên địa bàn tỉnh Gia Lai” đã được triển khai từ tháng 1-2026 tại 124 thôn, khu phố thuộc 7 xã, phường khu vực phía Đông của tỉnh.

Sau 4 tháng triển khai quyết liệt, chương trình đã mang lại hiệu quả thiết thực với 3.200 hộ dân được hưởng lợi. Trong đó, 1.920 hộ được hỗ trợ tiền mặt đa mục đích để trang trải nhu cầu thiết yếu và phục hồi sinh kế; 293 hộ có nhà ở bị hư hỏng được hỗ trợ kinh phí sửa chữa (gồm 280 hộ theo kế hoạch và 13 hộ bổ sung từ nguồn kinh phí tiết kiệm); 1.000 thùng nhu yếu phẩm đã được trao tặng cho các hộ dân.

Các tập thể và cá nhân nhận giấy khen của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình. Ảnh: Bình Dương

Chương trình không chỉ kịp thời giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt mà còn góp phần phục hồi sinh kế, ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai trong tương lai.

Dịp này, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân vì đã triển khai tốt chương trình.