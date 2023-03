(GLO)- Chiều 8-3, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với các huyện: Mang Yang, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê về việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thị xã An Khê và các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai năm 2023.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Mang Yang, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Nguyên-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin khái quát về dự thảo Kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thị xã An Khê và các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai năm 2023, do UBND thị xã An Khê xây dựng. Theo đó, hội nghị dự kiến tổ chức 1 buổi vào ngày 15-7-2023, tại Trung tâm hội nghị Thiên Đường Place (484 Quang Trung, thị xã An Khê); quy mô khoảng 225 đại biểu do UBND thị xã An Khê chủ trì. Các đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện: Mang Yang, Đak Pơ, Kbang và Kông Chro.

Chương trình Hội nghị dự kiến, gồm: Trình chiếu phim giới thiệu tiềm năng lợi thế của thị xã An Khê và các huyện phía Đông tỉnh; diễn đàn với chủ đề “Lợi thế và cơ hội đầu tư của thị xã An Khê và các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai”; ký kết bản ghi nhớ giữa các địa phương và nhà đầu tư; trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án…

Trên cơ sở dự thảo kế hoạch, gợi ý của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến kế hoạch như: cần nêu cụ thể có bao nhiêu gian hàng để các địa phương chủ động chuẩn bị; mời càng nhiều nhà đầu tư tham dự hội nghị càng tốt; quan tâm biểu dương các nhà đầu tư đang đầu tư vào địa phương; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin thêm cho các địa phương biết về các nhà đầu tư đang quan tâm đến các huyện, thị xã phía Đông;…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh và các phòng, ban chuyên môn của các huyện, thị xã tiếp tục tham mưu xây dựng kịch bản hội nghị; hoàn thiện kế hoạch để hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra hiệu quả, thành công.