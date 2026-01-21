(GLO)- Ngày 20-1, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đại tá Mai Kim Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai quán triệt rõ mục đích, yêu cầu; thông báo cơ cấu, số lượng nhân sự giới thiệu ứng cử và tiêu chuẩn đại biểu HĐND tỉnh; trình bày tiểu sử tóm tắt của nhân sự được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh quán triệt rõ mục đích, yêu cầu; thông báo cơ cấu, số lượng nhân sự giới thiệu ứng cử và tiêu chuẩn đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: H.P

Với tinh thần tập trung dân chủ, các cử tri tham dự hội nghị đã thảo luận về các tiêu chí, phân tích những vấn đề liên quan đối với cá nhân người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các cử tri tham dự hội nghị bày tỏ sự thống nhất cao, đánh giá Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, gương mẫu; có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; luôn gần gũi, lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, chiến sĩ.

Cử tri biểu quyết thống nhất giới thiệu Đại tá Phạm Văn Đạt tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: H.P

Kết quả hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết thống nhất tín nhiệm cao và đồng ý giới thiệu Đại tá Phạm Văn Đạt tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026- 2031 đối với Đại tá Phạm Văn Đạt theo đúng quy định.