Gian lận trong kinh doanh xăng dầu: Tinh vi, khó kiểm soát

(GLO)- Theo Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 1-7-2023 của Bộ Công an, từ ngày 15-8-2023, biển số ô tô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Sự thay đổi này được đánh giá là mang lại nhiều tiện ích cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý nhà nước.

(GLO)- Việc quy hoạch, sắp xếp, bố trí và ổn định dân cư theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là “điểm tựa” giúp hàng ngàn hộ dân trong tỉnh Gia Lai an cư lạc nghiệp.

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, cả 6 xã đạt chuẩn NTM của huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đều bị tụt nhiều tiêu chí. Do đó, huyện đang tập trung nguồn lực đầu tư để các xã giữ chuẩn NTM.

(GLO)- Trong 2 ngày (11 và 12-8), UBND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội chợ nông sản an toàn nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội chợ đã thu hút hàng ngàn lượt người dân và du khách đến tham quan, mua sắm các loại nông sản đặc trưng của địa phương.

(GLO)- Chiều 12-8, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông huyện Chư Pưh tiến hành kiểm tra hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương trên quốc lộ 14.