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Thời sự

Giá mua ô tô phục vụ công tác chung cấp xã tối đa 950 triệu đồng/xe

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NHÃ UYÊN (theo VGP, LĐO)

(GLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công. Theo đó, giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung cấp xã tối đa là 950 triệu đồng/xe; trường hợp cần trang bị xe 2 cầu loại 7 hoặc 8 chỗ không quá 1,6 tỷ đồng/xe.

Theo Bộ Tài chính, so với Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 153/2025/NĐ-CP, dự thảo Nghị định mới bổ sung đối tượng áp dụng để bao quát các đối tượng tại cấp xã.

Đồng thời, bổ sung đối với trường hợp cấp xã có đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng mà có số biên chế từ 20 người trở lên để đảm bảo tương đồng với các đơn vị trực thuộc văn phòng cấp tỉnh, sở, ban, ngành và tổ chức hành chính.

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Bộ Tài chính đề xuất tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cấp xã. Ảnh minh họa

Theo dự thảo, một số chức danh cấp xã tiếp tục được bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Phó Chủ tịch HĐND xã, Phó Chủ tịch UBND xã và các chức danh tương đương trở lên.

Tuy nhiên, các chức danh này chỉ được sử dụng xe để phục vụ công tác chung; không được dùng xe công để đưa đón từ nơi ở đến cơ quan làm việc và ngược lại.

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cấp xã tối đa 2 xe/xã.

Trường hợp cấp xã có đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng mà có số biên chế từ 20 người trở lên thì số xe ô tô của đơn vị trực thuộc được xác định như sau: Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 17 dự thảo Nghị định; đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 17 dự thảo Nghị định. Đối với các đơn vị còn lại, nếu đơn vị có số biên chế từ 20-50 người thì tiêu chuẩn, định mức tối đa 1 xe/đơn vị; đơn vị có số biên chế từ trên 50 người trở lên thì cứ 50 biên chế tăng thêm được bổ sung 1 xe.

Lý giải về việc điều chỉnh giá xe công, Bộ Tài chính cho biết giá các dòng xe trên thị trường hiện nay đã tăng đáng kể so với thời điểm ban hành các quy định trước đây. Qua khảo sát, mức giá của nhóm xe từng được quy định tối đa 2,8 tỷ đồng/xe hiện đã tăng trung bình khoảng 11,23%, tương đương mức giá mới khoảng 3,2 tỷ đồng/xe.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cho rằng, việc bổ sung số lượng xe dựa trên tiêu chí biên chế và diện tích tự nhiên nhằm phù hợp với thực tế sau quá trình sắp xếp, hợp nhất các cơ quan, đơn vị.

Khi quy mô tổ chức và phạm vi quản lý tăng lên, nhu cầu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo điều hành cũng lớn hơn, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh về định mức xe công để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

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