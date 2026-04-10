Gia Lai: Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho hội viên nông dân

(GLO)- Ngày 9-4, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức buổi tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) cho 120 hội viên nông dân phường Hội Phú và Pleiku.

Báo cáo viên thông tin về chính sách BHXH, BHYT tại buổi tuyên truyền. Ảnh: Minh Chí

Tại buổi tuyên truyền, đại diện BHXH tỉnh đã thông tin những điểm mới và các nội dung cần lưu ý trong chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2026-2030; đồng thời phân tích rõ quyền lợi, mức hỗ trợ của Nhà nước khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Bên cạnh đó, hội viên nông dân được tư vấn, giải đáp cụ thể các vấn đề liên quan đến chế độ khám - chữa bệnh, mức hưởng BHYT và quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện.

Hội viên nông dân nêu ý kiến về các nội dung liên quan đến chính sách BHXH, BHYT tại buổi tuyên truyền. Ảnh: Minh Chí

Trong khuôn khổ chương trình, hội viên nông dân nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia BHXH, BHYT và được đại diện ngành BHXH trực tiếp giải đáp. Ban tổ chức cũng lồng ghép nội dung hỏi - đáp, tạo không khí sôi nổi, giúp hội viên hiểu rõ hơn các chính sách; trao các phần quà ý nghĩa cho những người trả lời đúng.