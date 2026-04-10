Gia Lai: Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho hội viên nông dân

MINH CHÍ
(GLO)- Ngày 9-4, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức buổi tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) cho 120 hội viên nông dân phường Hội Phú và Pleiku.

Báo cáo viên thông tin về chính sách BHXH, BHYT tại buổi tuyên truyền. Ảnh: Minh Chí

Tại buổi tuyên truyền, đại diện BHXH tỉnh đã thông tin những điểm mới và các nội dung cần lưu ý trong chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2026-2030; đồng thời phân tích rõ quyền lợi, mức hỗ trợ của Nhà nước khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Bên cạnh đó, hội viên nông dân được tư vấn, giải đáp cụ thể các vấn đề liên quan đến chế độ khám - chữa bệnh, mức hưởng BHYT và quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện.

Hội viên nông dân nêu ý kiến về các nội dung liên quan đến chính sách BHXH, BHYT tại buổi tuyên truyền. Ảnh: Minh Chí

Trong khuôn khổ chương trình, hội viên nông dân nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia BHXH, BHYT và được đại diện ngành BHXH trực tiếp giải đáp. Ban tổ chức cũng lồng ghép nội dung hỏi - đáp, tạo không khí sôi nổi, giúp hội viên hiểu rõ hơn các chính sách; trao các phần quà ý nghĩa cho những người trả lời đúng.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Từ thiện

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Xã hội

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Xã hội

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Gia đình

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Từ thiện

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

Đời sống

(GLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, quy định cụ thể về 21 khoản thu nhập được miễn thuế, đồng thời bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế so với trước đây.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Gia đình

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

