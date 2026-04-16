Gia Lai: Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng thời, gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ hai từ trái sang) kiểm tra thực tế tại hiện trường thi công dự án đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Vũ Thảo

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2026 gắn với thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh; nội dung 8 nhóm vấn đề về xây dựng Đề án tăng trưởng 2 con số do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì; 9 chương trình trọng tâm Nghị quyết của Trung ương; 3 chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 9-1-2026 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 9-1-2026 về việc giao chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cho 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh…

Quyết liệt, đột phá theo tinh thần “thần tốc”, “6 rõ”

Các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phát động thi đua bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức.

Nội dung các phong trào thi đua tập trung hướng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tỉnh, những việc khó, phức tạp, những vấn đề nổi cộm, tồn đọng, quyết liệt, đột phá theo tinh thần “thần tốc”, “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền).

Ưu tiên tối đa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 tăng 10,2% so với cùng kỳ; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cụ thể theo từng tháng, quý với tinh thần “Không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, bên trái) thăm Công ty TNHH chế biến nông sản Jrai Ia Ly. Ảnh: P.D

Từng sở, ngành, địa phương phải chủ động cập nhật, điều chỉnh phương án tăng trưởng cho phù hợp với kịch bản tăng trưởng 10,2% để chỉ đạo điều hành, quyết tâm phấn đấu thực hiện trong năm 2026; xây dựng hệ thống theo dõi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tháng, quý gắn với KPI người đứng đầu; thực hiện điều hành trên cơ sở dữ liệu, số liệu thời gian thực; lấy kết quả đầu ra làm thước đo đánh giá năng lực quản trị, điều hành.

Mặt khác, quyết liệt đổi mới căn bản cách thức chỉ đạo, điều hành xử lý công việc, nhiệm vụ chuyên môn với tinh thần “phục vụ, kiến tạo”, lấy người dân, doanh nghiệp là khách hàng, đối tượng phục vụ, đồng hành, tạo môi trường thuận lợi, cơ chế thông thoáng và giảm thủ tục hành chính, kiến tạo phát triển.

Chủ động kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư để thúc đẩy hợp tác đầu tư phát triển; tinh thần làm việc “hết việc, không hết giờ”, rút ngắn triệt để thời gian giải quyết công việc; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp giải quyết việc lớn, khó trong ngày, không chờ đợi; tư duy quản lý không cứng nhắc, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, “bao cấp, xin - cho”, “làm cho xong, làm cho có”.

Tập trung rà soát số lượng, trình độ, quá trình công tác để điều chuyển, bố trí và phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, bảo đảm xây dựng đội ngũ có số lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thời kỳ mới, theo tinh thần “đúng người, đúng việc”, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ.

Tuyệt đối tránh tình trạng khen thưởng tràn lan

Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường phải đề cao trách nhiệm trong việc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hồ sơ đề nghị khen thưởng và thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải đảm bảo tính tiêu biểu, xuất sắc, đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn; tuyệt đối tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không đúng người, đúng việc, thành tích không tiêu biểu xuất sắc; khắc phục tình trạng cả nể, bệnh thành tích trong khen thưởng; thực hiện xét, đề nghị khen thưởng từ cấp cơ sở, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, dân chủ, công khai, chủ động nắm bắt thông tin, dư luận trước khi tổng hợp, đề nghị khen thưởng.

Chú trọng khen thưởng cho tập thể, cá nhân là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực, tự cường vươn lên... Chủ động đề xuất khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác giải quyết công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người lao động, người dân, tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai…