Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tại Gia Lai đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Theo đó, lực lượng chức năng của tỉnh và chính quyền các địa phương đã xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai phương án, giải pháp cụ thể, quyết tâm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra để người dân có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 an toàn, vui vẻ.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày (từ 31-8 đến 3-9) nên dự báo lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao do nhiều người đi làm xa trở về quê. Mặt khác, lượng khách du lịch đến tham quan tại các điểm du lịch của tỉnh cũng dự báo tăng cao so với ngày thường. Dịp này, một số đối tượng xấu có thể lợi dụng để thực hiện hành vi trộm cắp, gây rối trật tự công cộng. Vì vậy, nguy cơ mất ANTT, ATGT có thể xảy ra.

Để người dân và du khách có kỳ nghỉ lễ an toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế vừa ký Công văn số 2012/UBND-NC về việc đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp lễ Quốc khánh và tháng cao điểm đảm bảo ATGT cho học sinh đến trường.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang-thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nội dung, giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT dịp nghỉ lễ Quốc khánh và tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường (tháng 9-2024); chú trọng tuần tra, kiểm soát lưu động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, ATGT với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trong đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, tốc độ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm về trật tự, ATGT tại khu vực trường học.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch và yêu cầu Công an các địa phương, đơn vị tăng cường lực lượng, phương tiện đảm bảo ANTT, ATGT. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: Trong kế hoạch có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, Công an các địa phương nhằm chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát ở các tuyến, địa bàn; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, quản lý cư trú, đảm bảo trật tự, ATGT, phòng ngừa cháy, nổ, đảm bảo tốt ANTT trước, trong và sau lễ Quốc khánh.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 80 km đường biên giới. Để chủ động phòng-chống các loại tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình nội, ngoại biên, đồng thời tăng cường lực lượng xuống cơ sở để đảm bảo ANTT.

Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-thông tin: Ngoài việc duy trì 27 tổ, chốt cố định và lưu động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn ở 48 thôn, làng thuộc 7 xã biên giới. Mục tiêu là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tạo điều kiện để người dân có kỳ nghỉ lễ vui tươi, lành mạnh.

Ngoài các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn. Ông Ngô Ngọc Tiến-Chủ tịch UBND xã Ia Mơ (huyện Chư Prông) cho hay: Trong những ngày nghỉ lễ, ngoài việc trực tại trụ sở UBND xã để giải quyết công việc, các bộ phận còn lại được phân công xuống các làng để nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Để người dân có kỳ nghỉ lễ an toàn, vui vẻ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã triển khai các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu. Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: “Ngoài việc trực tại doanh trại theo quy định, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các kế hoạch sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai. Lực lượng dân quân, tự vệ thực hiện nghiêm việc trực, canh gác; phối hợp với các lực lượng khác đảm bảo ANTT trên địa bàn”.