Gia Lai: Tập huấn công tác bảo vệ môi trường năm 2025

(GLO)- Ngày 4-9, tại phường Pleiku, Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức 2 lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường năm 2025, do Phó Giám đốc Sở Hà Thị Thanh Hương chủ trì.

Tham gia lớp tập huấn có 200 người là lãnh đạo UBND xã, phường và phòng Kinh tế/phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; cùng công chức phụ trách lĩnh vực môi trường của 66 xã, phường phía Tây tỉnh.

Lớp tập huấn dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận. Ảnh: A.H

Nội dung tập huấn gồm 4 chuyên đề: Tổng quan về tình hình môi trường và công tác quản lý môi trường; công tác tham vấn môi trường, đăng ký môi trường; cách thức xác định tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xây dựng và triển khai phương án thu gom rác thải; công tác kiểm tra môi trường, giải quyết thông tin từ đường dây nóng.

Ngoài ra, hoạt động tập huấn còn dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: A.H

Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý môi trường tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay.

Theo kế hoạch, Sở Nông Nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục mở 2 lớp tập huấn tại các xã, phường còn lại trong tỉnh vào ngày 10-9.