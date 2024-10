Công an tỉnh Yên Bái đã huy động gần 150 cán bộ, chiến sĩ công an cùng chó nghiệp vụ truy bắt 2 đối tượng sử dụng dao, kiếm chém trưởng Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình trọng thương.