Gia Lai giao ban công tác khoa giáo, văn hóa-văn nghệ quý I

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và các hội quần chúng; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận (Phòng Chính trị) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Trong quý I-năm 2025, công tác khoa giáo, văn hóa-văn nghệ trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực khoa học-công nghệ; giáo dục-đào tạo; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa, thể thao và du lịch…

Mặt khác, một số vấn đề nổi cộm cũng đã được đưa ra thảo luận như: Truy thu tiền lương của đội ngũ giáo viên tại TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa do chi sai chế độ phụ cấp ưu đãi đứng lớp, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống giáo viên; việc triển khai Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm, học thêm; công tác phòng-chống bạo lực học đường; đảm bảo an ninh y tế cho đội ngũ y bác sĩ các cơ sở khám-chữa bệnh; công tác phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là bệnh sởi.

Bên cạnh đó là tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức trực tiếp liên quan từ khi thực hiện chủ trương sáp nhập các sở, ngành (khối khoa giáo) trong thời gian gần đây; tâm trạng của cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế sau tạm dừng chuyển Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp huyện…

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi thông tin xung quanh việc truy thu tiền lương của giáo viên do chi sai chế độ phụ cấp ưu đãi đứng lớp. Ảnh: Lam Nguyên

Trong quý II-năm 2025, các ngành khối khoa giáo, văn hóa-văn nghệ tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các chương trình, kế hoạch của tỉnh về công tác này; hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và tỉnh về khoa giáo, văn hóa-văn nghệ đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Cụ thể là tập trung vào một số nhiệm vụ: Tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW về xây dựng gia đình trong tình hình mới; tổng kết 15 năm Chỉ thị số 46-CT/TW về sự xâm nhập của sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Tăng cường phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy với các ngành khối khoa giáo, văn hóa-văn nghệ để đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kịp thời giải quyết các vấn đề Nhân dân quan tâm như ô nhiễm môi trường, bạo lực học đường, lao động, việc làm và bảo vệ trẻ em. Rà soát trách nhiệm các đơn vị liên quan trong việc chi trả sai phụ cấp cho giáo viên tại các địa phương gồm: Pleiku, Ayun Pa và An Khê, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp với quy định.