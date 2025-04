Gia Lai: Đánh rơi tiền, học sinh lớp 3 báo tin cướp giả

(GLO)- Chiều 14-4, Công an xã Ia Hrung (huyện Ia Grai) cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh xác minh làm rõ một vụ báo tin cướp giả xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 12-4, bà N.T.M (SN 1960, trú tại thôn Thanh Hà 1, xã Ia Hrung) đã đến Công an xã trình báo về việc cháu ngoại của mình là T.T.D. (SN 2016, học sinh lớp 3) bị 2 đối tượng vào nhà đe dọa cướp tài sản.

Tin 2 đối tượng cướp tài sản là tin giả do cháu D. bịa ra. Ảnh minh họa

Theo lời kể của cháu D., vào chiều 12-4, khi cháu đang ở nhà 1 mình thì bất ngờ có 2 nam thanh niên cầm gậy sắt và dao đe dọa cháu nếu không đưa tiền sẽ bị giết. Vì lo sợ, cháu D. vào phòng ngủ của bà ngoại lấy hơn 1,2 triệu đồng đưa cho 2 thanh niên trên.

Ngoài ra, cháu D. còn kể rằng bị các thanh niên cầm gậy sắt đánh vào đầu gối và mu bàn tay phải nên D. bỏ chạy vào vườn cà phê phía sau nhà để trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã vào cuộc xác minh và xác định được đây là tin báo giả do cháu D. nghĩ ra. Theo đó, cháu D. đã mang số tiền trên đi chơi và đánh rơi. Lo sợ bị mắng, nên cháu đã nghĩ ra việc báo tin giả bị cướp. Các vết thương trên đầu gối và tay của cháu là các dấu vết cũ do va đập trong quá trình sinh hoạt.