Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Theo một nguồn tin cho biết, vụ cháy xảy ra khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4-11. Nhiều khả năng đám cháy bùng phát từ khu vực kinh doanh vải, sau đó lan ra xung quanh.

Đám cháy tại chợ Bình Dương. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo người dân tại hiện trường, đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội bởi khu vực cháy bày bán các mặt hàng vải, quần áo và giày dép.

Người dân bất lực nhìn đám cháy thiêu rụi hàng hóa, tài sản. Ảnh: Người dân cung cấp

Tại trung tâm đám cháy, ngọn lửa cao lên đến hàng chục mét. Quá trình cháy phát ra những tiếng nổ khiến nhiều người chứng kiến sợ hãi.

Người dân đứng quan sát từ xa vẫn cảm nhận được sức nóng và nghe những tiếng nổ phát ra từ đám cháy. Ảnh: Người dân cung cấp

Để giảm thiểu thiệt hại, thời điểm ngọn lửa mới bùng phát, một số tiểu thương tại các gian hàng cách xa ngọn lửa đã vội vã dọn hàng hóa, tài sản ra khỏi chợ.

Nhiều ki ốt, hàng hóa của bà con tiểu thương bị thiệt hại. Ảnh: Người dân cung cấp

Vụ việc khiến người dân địa phương xôn xao, những người có mặt tại hiện trường và các tiểu thương hoang mang, thất thần khi chứng kiến lượng lớn tài sản, hàng hóa bị lửa thiêu rụi.

Trận hỏa hoạn tại chợ Bình Dương kéo dài hàng giờ đồng hồ. Clip: Người dân cung cấp

Một thời gian không lâu sau khi đám cháy bùng phát, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt phối hợp cùng lực lượng Công an và các đơn vị, người dân địa phương dập lửa.

Lửa bốc lên cuồn cuộn, cao đến hàng chục mét. Clip: Người dân cung cấp

Tuy nhiên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn bởi trận hỏa hoạn đã lan rộng, với diện tích đám cháy ước tính có thể lên đến hàng trăm mét vuông.

Nhiều gian hàng trơ trụi khung sắt, mái tôn sau đám cháy. Clip: Người dân cung cấp

Đến đến 2 giờ ngày 5-11, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Tình hình thiệt hại và nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.