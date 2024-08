(GLO)- Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Học (SN 1983, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) và Đàm Viết Hoàng (SN 1984, trú tại xã Chư Á, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi sản xuất, tiêu thụ hàng giả.

Ngày 13/8, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương cho biết vừa phối hợp với Công an huyện bắt, xử lý vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái pháp luật trên không gian mạng.

Cơ quan công an triệt phá đường dây làm giả giấy tờ ở Hà Nội, thu giữ hơn 100 con dấu giả của nhiều công ty cùng các thiết bị máy móc phục vụ việc làm giả hợp đồng lao động, giấy xác nhận lương, xác nhận thu nhập...

Qua khám xét nơi ở của đôi nam nữ, công an thu giữ nhiều chứng chỉ sơ cấp trình độ Cao đẳng giả và các bản sao công chứng.

(GLO)- Ngày 12-8, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 1 khẩu súng K54, 5 viên đạn K54, 1 viên đạn trung liên và 20 viên đạn AK, 2 kíp nổ từ người dân.

(GLO)- Sau 4 năm triển khai “Hệ thống kênh thông tin về an ninh trật tự, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cải cách hành chính trên mạng xã hội”, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã truyền tải và tiếp nhận nhiều thông tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.