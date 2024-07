Mang Yang: Tai nạn giao thông gia tăng đáng lo ngại

(GLO)- Trước tình hình tai nạn giao thông (TNGT) gia tăng đáng lo ngại, huyện Mang Yang đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ATGT).

Trong 6 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 16-12-2023 đến 9-6-2024), trên địa bàn huyện Mang Yang xảy ra 19 vụ TNGT, làm 9 người chết, 16 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, TNGT tăng 12 vụ (tăng 171,4%), tăng 1 người chết (tăng 12,5%) và tăng 12 người bị thương (tăng 300%).

Theo đánh giá của Ban ATGT huyện, tình hình TNGT trong thời gian qua diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, vẫn còn tình trạng một số thanh-thiếu niên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô tham gia giao thông. Nghiêm trọng hơn, số thanh-thiếu niên này thường xuyên có biểu hiện càn quấy, kéo ga, nẹt pô, phóng nhanh, vượt ẩu, không chú ý quan sát nên tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT. Trong số các vụ TNGT có 8 vụ liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm 5 người chết, 6 người bị thương.

Ông Võ Lê Xuân Thiện-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT huyện Mang Yang-thông tin: 52,6% số vụ TNGT là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ. Một nguyên nhân khác là do sự chủ quan, thiếu trách nhiệm của phụ huynh khi giao xe cho con em mình dù chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe.

“Hiện số học sinh THCS sử dụng xe máy điện, xe đạp điện ngày càng nhiều, trong khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông. Trong khi đó, công tác tuyên truyền chưa đúng đối tượng nên chưa tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng”-Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT huyện nhận định.

Để tạo chuyển biến tích cực về trật tự, ATGT, chính quyền và các lực lượng chức năng của huyện đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm TNGT.

Ông Trần Thanh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Hra-cho biết: “Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về ATGT cho học sinh, xã cũng triển khai xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”. Đặc biệt, xã chú trọng tuyên truyền trực tiếp thông qua việc trình chiếu hình ảnh trực quan để người dân nhận thức rõ hơn về hậu quả của TNGT.

Cùng với đó, tổ tự quản ATGT của xã cũng tích cực tham gia bảo đảm trật tự, ATGT tại các tuyến đường liên thôn, liên xã và đến từng hộ gia đình tổ chức vận động, răn đe, giáo dục cá biệt đối với một số thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ”.

Trong khi đó, Đại úy Trương Văn Lắm-Phó Trưởng Công an xã Đak Ta Ley-cho biết: Thời gian tới, Công an xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT kết hợp với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phấn đấu kiềm chế, tiến đến giảm dần TNGT. Mặt khác, Công an xã cũng chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, người có uy tín giáo dục, kiểm điểm những thanh-thiếu niên càn quấy.

Về các giải pháp nhằm kéo giảm TNGT trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT huyện Mang Yang khẳng định: Ban ATGT huyện sẽ chủ động phối hợp với các xã, thị trấn yêu cầu lực lượng chức năng, các tổ tự quản ATGT tăng cường kiểm soát việc sử dụng phương tiện mô tô, xe đạp điện đối với thanh-thiếu niên, học sinh.

Bên cạnh đó, Ban ATGT huyện chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu nhằm đề xuất lắp đặt camera giám sát các hành vi vi phạm ATGT để tổ chức xử phạt nguội theo quy định.