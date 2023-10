Theo đánh giá của UBND huyện Đức Cơ, thời gian qua, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị chuẩn bị và tiến hành diễn tập trong khu vực phòng thủ đúng quy định, đảm bảo an toàn về người và trang- thiết bị. Chủ động xây dựng văn kiện diễn tập, in ấn bản đồ, sơ đồ, kế hoạch. Chấp hành nghiêm quy định bảo vệ bí mật, bảo đảm an toàn; trong quá trình triển khai thực hiện đã kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung nội dung diễn tập.

Thường trực Huyện ủy chủ động nghiên cứu, nắm chắc nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong tổ chức các phiên họp, hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp quốc phòng, họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến...

Lãnh đạo HĐND, UBND huyện đã chủ động quán triệt và triển khai nhiệm vụ, quá trình điều hành các hoạt động đúng thứ tự, nội dung, quy trình, triển khai công việc trong từng giai đoạn phù hợp với tình hình địa phương. Các cơ quan, ban, ngành nắm được chức năng, nhiệm vụ và nội dung cần phải tham mưu, đề xuất; báo cáo, đề đạt biện pháp xử lý tình huống A2. Các đơn vị Quân đội, Công an và Biên phòng triển khai thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự các bước trong chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; sử dụng lực lượng, xử trí tình huống.

Ban Tổ chức diễn tập cấp xã đã tổ chức xây dựng, bố trí, thiết bị đầy đủ khu vực diễn tập, vận hành cơ chế tại trụ sở làm việc, đáp ứng yêu cầu trong quá trình diễn tập. Triển khai chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, kịch bản thực binh giải tán biểu tình, bạo loạn; đánh chiếm mục tiêu, giải thoát con tin.

Thông qua diễn tập, đã giúp cho đội ngũ cán bộ các cấp nắm rõ nguyên tắc, quy trình vận hành trong tác chiến phòng thủ. Tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nắm được thứ tự các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức điều hành, chỉ huy chiến đấu, phục vụ chiến đấu và công tác hiệp đồng giữa các cấp, các ngành của địa phương trong thế trận khu vực phòng thủ.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập trong khu vực phòng thủ huyện nhiệm kỳ 2021-2025