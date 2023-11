Đức Cơ tiêu hủy gần 12.000 điếu thuốc lá điện tử nhập lậu

Thực tiễn cho thấy tội phạm mua, bán người đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị hại. Ðảng, Nhà nước Việt Nam luôn chú trọng đến công tác đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm nguy hiểm này, đồng thời xác định bảo vệ quyền cho nạn nhân mua bán người là trọng tâm của Việt Nam trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm này, góp phần bảo đảm quyền con người.

(GLO)- Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, kết quả điều tra bước đầu của Công an tỉnh Gia Lai đã xác định được Đỗ Minh Hiếu (SN 1989, trú tại TP.Pleiku), nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã nhận hối lộ với số tiền hơn 2 tỷ đồng để giải quyết nhanh thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lợi dụng danh nghĩa báo chí, bị can Lê Danh Tạo cùng vợ và em vợ lập công ty truyền thông đứng ra bảo kê xe tải, thu lợi bất chính 1 tỉ đồng mỗi tháng.

Chiều 24/11, Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Phước Long (35 tuổi, trú phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(GLO)- Công an các phường: Diên Hồng, Yên Đổ, Thống Nhất (TP. Pleiku) và Công an xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) vừa ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) vùng giáp ranh.