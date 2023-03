Ngày 21-3, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, có đội ngũ cảnh giới dày đặc.

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến " chuyến bay giải cứu ", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".